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HABERLER Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosunda kimler var?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosunda kimler var?

GİRİŞ TARİHİ:  02.07.2022, 19:44 GÜNCELLEME TARİHİ:  02 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:46
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosunda kimler var?

“Ben Bu Cihana Sığmazam” yeni sezonda atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak!

Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv'de.

Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor.

Dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle;
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Dizinin künyesi
Yapım: Güzel Adamlar Medya
Yapımcı: Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin, Onur Tan
Proje Tasarım ve Hikaye: Oktay Kaynarca, Onur Tan
Yönetmen: Onur Tan
Senarist: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun, Ali Can Yaraş
Uygulayıcı Yapımcı: Ece İnanç
Görüntü Yönetmeni: Zekeriya Kurtuluş
Müzik: Ercan Saatçi

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