400 bin TL’lik soru heyecanı! İşte Erdem Yelmenoğlu’nun o performansı…

atv’nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de 400 bin TL’lik sorunun heyecanı yaşandı. Erdem Yelmenoğlu 400 bin TL’lik soruya hangi cevabı verdi?

Kim Milyoner Olmak İster'de yeniden tarihi bir akşam yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Erdem Yelmenoğlu, yarışmada muhteşem bir performans sergiledi. Sorulara arka arkaya doğru yanıtları veren genç yarışmacı, 400 bin TL'lik soruya ulaştı.

Illinois Üniversitesi'nden davet aldı!

Üsküdar Amerikan Lisesi son sınıf öğrencisi olan Erdem Yelmenoğlu, eğitim hayatını da başarılarla geçirdi. Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden davet alan Erdem Yelmenoğlu, "Üniversite sınavından alacağım sonuç geleceğimi şekillendirecek" dedi. Yarışmada ilk hedefinin ikinci baraj sorusunu geçmek olduğunu dile getiren genç yarışmacı, hedefine kolaylıkla ulaşmayı başardı.

Erdem Yelmenoğlu, "Belçikalı karikatürist Morris'in tasarladığı, Türkiye'de "Red Kit" adıyla bilinen çizgi roman kahramanının üzerinde hangileri vardır?" sorusuna verdiği "Sarı gömlek - siyah gömlek – kırmızı fular" yanıtıyla 200 bin TL kazandı. Erdem Yelmenoğlu, 400 bin TL'lik soruda ise Kim Milyoner Olmak İster'den çekilmeye karar verdi.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 400 bin TL değerindeki o soru…

Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?

a- Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın

b- Kul Ahmet'in

c- Gülpembe'nin

d- Hala kızı Zehra'nın

Doğru Cevap: Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın

Yarışmadan çekildikten sonra soruyu yanıtlayan genç yarışmacı, "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" yanıtını verse de 200 bin TL ile Milyoner'den ayrıldı. Gösterdiği başarılı performansla izleyenleri heyecanlandıran Erdem Yelmenoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'ndan da tebrik aldı.