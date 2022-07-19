Sevmek Zamanı, ekrana veda etti! Kağan ve Firuze’nin efsane aşkı…

atv'nin Süreç Film imzalı dizisi Sevmek Zamanı, muhteşem bir final bölümüyle ekrana veda etti. Sevmek Zamanı'nın finalinde yine Kağan ve Firuze aşkı öne çıktı.

İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Sarıkaya gibi isimleri bir araya getiren Sevmek Zamanı, final bölümü ile ekranlara veda etti. atv'nin yaz ekranında izleyicisiyle buluşan Süreç Film imzalı Sevmek Zamanı'nın final bölümü de büyük ilgi gördü. Sosyal medyada #SevmekZamanıVeda etiketiyle gündem olan dizi, Kağan ve Firuze'nin mutlu sonuyla izleyicileri mutlu etti.

Kağan, bu kez gerçek kimliğiyle Firuze'nin karşısında...

Kendisini Alper olarak tanıtan Kağan'la ilgili gerçekleri kısa sürede öğrenen Firuze, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Firuze, sevdiği adamın evli olduğunu öğrenirken yaşadığı şoku atlatması da kolay olmamıştı. Kağan ise Firuze'ye gerçeği açıklayamamaktan dolayı büyük bir üzüntü içindeydi. İki aşığın birbirlerine veda ettiği sahneler duygusal anlar yaşatırken Kağan, Firuze'den vazgeçme niyetinde değildi.

Karısı Leyla ile ilişkisi fiilen biten Kağan, boşanıp bekar bir erkek olarak yeniden Firuze'nin karşısına çıktı. Firuze'nin yolunu kesen Kağan, ilk kez tanışıyormuşçasına kendisini anlattı. Sevdiği erkeği bir kez daha karşısında gören Firuze'nin gözlerinden yaşlar süzüldü. Artık bekar olan Kağan ve Firuze, tekrar bir araya geldi.

Sevmek Zamanı, final bölümüyle izleyenlerden tam not aldı. Sevmek Zamanı'nın tüm bölümlerini atv.com.tr'de izleyebilirsiniz.