Çukurova'da kozlar el değiştiriyor

Küllerinden doğmaya başlayan Fekeli ve Hünkar aşkı tekrar filizlenecek mi? Aile değerlerini her şeyin önünde tutan Adana'nın en güçlü iki ismi aşkları için ne kadar ileri gidebilecek? Hünkar ve Fekeli arasında olup bitenleri sezenler bu birlikteliğe nasıl tepki verecek?

Özgürlüğü adım adım elinden alınan Züleyha'nın yeni planları neler? Yelkenleri yavaş yavaş ve temkinli bir şekilde indiren Demir Yaman'ın yeni bir şartı var. Oğlu Adnan'ı, sadece Demir'in izin verdiği zamanlarda görebilen Züleyha, ne zaman oğluna geri kavuşabilecek?

Adnan'ın kimden olduğunu sorgulayan Demir Yaman "Senin için gerekirse ölürüm" dediği Züleyha'dan cevap bekliyor. Evlilik arefesindeki Müjgan, kafasındaki soru işaretlerini silebilecek mi? Hala Yılmaz ve Züleyha arasında neler olup bittiğini öğrenmeye çalışan Müjgan rahat bir nefes alabilecek mi?

Saniye'nin radarına takılan Gaffur ve Seher yakınlaşması nereye gidiyor? Saniye'ye yakalanan Gaffur arzularını dizginleyebilecek mi? Konağa yeni bir misafir geliyor. Fransa'dan gelen yeni misafir Çukurova'da dengeleri değiştirecek mi?

Şapkasını önüne koyan Cengaver'in Fekeli ve Yılmaz'la görüşmeleri sıklaşıyor. Aralarındaki güven arttıkça ortaya çıkan sırlar kimin pis işlerini ortaya çıkaracak? Gerçekleri öğrenen Fekeli'nin kalbi artık bu kadarını da kaldıramıyor! Kalp krizi geçiren Fekerli Çukurova'yı ayağa kaldıracak!