Demir, Şermin’in konağını ateşe verir

Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!

Ne Züleyha'yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır! Hünkar, Fekeli'yle konuşurken Demir'in geldiğini öğrenir ve düğünden kimseye bir şey söylemeden ayrılır.

Anne – oğul birbirlerine ne kadar kızgın olsalar da önce Züleyha'yı bulmaya koşarlar. Hünkar, Şermin'in de evde olmamasından şüphelenir ve iki kadının izini sürer! Hünkar yanılmamıştır, Şermin Züleyha'yı kürtaja götürmüştür.

Şermin, Züleyha'ya verdiği desteğin bedelini bu kez ağır ödeyecektir. Demir'in gözü dönmüştür, Şermin'in konağını ateşe verir!