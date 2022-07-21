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Demir'in intikam ateşi

GİRİŞ TARİHİ:  21.07.2022, 13:10
Demir'in intikam ateşi

Yılmaz'ın Adana'daki durdurulamaz yükselişi, Demir ve Cengaver'i çileden çıkartıyor! Yılmaz ve Fekeli'den tamamen kurtulmak için Çukurova'yı yerle bir eden ikiliyi, şimdi daha büyük sorunlar bekliyor.

Çukurova'da ölüm sessizliği!

10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak.

Büyük yüzleşme!

Aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor!

Çukurova'nın saygın beyi Demir, bu karşılaşmanın hesabını nasıl verecek?

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