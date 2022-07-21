Züleyha kaçıyor

Bir Zamanlar Çukurova'da artık silahlar konuşuyor! Son bölümde Yılmaz ve Demir'in büyük yüzleşmesi, Hünkar'ın canını yaktı. Yılmaz'ın vurduğu Hünkar, yaşayacak mı?

Annesi olmadan yolunu şaşıracağını söyleyen Demir'in, Yılmaz'dan alacağı intikam çok acı olacak! İkilinin öfkesi, artık daha tehlikeli bir hal almaya başladı.

Züleyha nereye gidiyor?

Adnan bebeği alıp yola koyulan Züleyha'yı, yeni bölümde çok daha büyük yüzleşmeler bekliyor.

Hünkar'ın vurulduğunu duyan Fekeli, mantığıyla mı yoksa duygularıyla mı hareket edecek?