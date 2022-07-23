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HABERLER Şeyma Korkmaz 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinin kadrosuna katıldı

Şeyma Korkmaz 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinin kadrosuna katıldı

GİRİŞ TARİHİ:  23.07.2022, 10:35 GÜNCELLEME TARİHİ:  23 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:53
Şeyma Korkmaz 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinin kadrosuna katıldı

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin heyecan yaratan yeni projesi "Bir Küçük Gün Işığı" kadrosuna sevilen bir isim daha eklendi.

İtalya'da sete çıkan ve Venedik'te çekimleri son hız devam eden dizinin kadrosuna ekranın sevilen yüzü Şeyma Korkmaz dahil oldu. Başarılı oyuncu, Sude karakteri ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı senaryosunu ise Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı "Bir Küçük Gün Işığı" yeni sezonda atv'de izleyici ile buluşacak.

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

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