2022 Süper Kupa Finali ne zaman? Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Trabzon – Sivas Süper Kupa finali nerede?

2022 Turkcell Süper Kupa, atv ekranında sahibini buluyor. Trabzonspor – Sivasspor Süper Kupa finali, 30 Temmuz Cumartesi 20.45’te atv’de.

Futbolda, Süper Kupa heyecanı yaşanıyor. 2021 – 2022 sezonunun en büyük iki kupasını müzesine götüren Trabzonspor ile D.G. Sivasspor, 2022 – 2023 sezonu öncesinde moral depolamayı hedefliyor. Trabzonspor ve Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan maç, 30 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.45'te atv'de.

Trabzon ve Sivas Süper Kupa maçına kilitlendi

Maç öncesi ve maç sonu yayınlarıyla da atv izleyicisiyle buluşacak olan Trabzonspor – Sivasspor maçı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 30 Temmuz Cumartesi akşamı oynanacak maçın biletleri satışa çıkarken iki takımın taraftarları da biletlere yoğun ilgi gösterdi.

Trabzon ve Sivas kentlerinin kilitlendiği Turkcell Süper Kupa maçı Cumartesi 20.45'te atv'de.