Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümüne damga vuran isim Sinem Ayanoğlu oldu. Sinem Ayanoğlu Türk alfabesinde yer alan sesli harfleri heyecandan unuttu. 33 yaşındaki yarışmacı ne kadar ödül kazandı?

7'den 70'e tüm izleyicilerin merakla takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile bir kez daha büyük heyecana sahne oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de yarışan Sinem Ayanoğlu geceye damga vurdu. Alfabedeki sesli harfleri saymakta zorlanan yarışmacı, keyifli anlar yaşattı.

50 bin TL değerindeki soru karşısında verdiği tepkiyle geceye damga vuran Sinem Ayanoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı? Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Ayanoğlu'nun zorlandığı soru izleyenleri şaşırttı. Şu sıralara sosyal medya uzmanlığı da yaptığını ifade eden 33 yaşındaki yarışmacının karşısına çıkan o soru:

Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?

a- 67.334

b- 22.425

c- 68.912

d- 56.918

Doğru Cevap: 67.334

67.334 – Altmış yedi bin üç yüz otuz dört – Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtında tüm sesli harfler yer aldı. a, e, ı, i, o, ö, u, ü harflerinin yer aldığı 67.334, doğru yanıt oldu.

Milyoner yarışmacısı Sinem Ayanoğlu soruya doğru yanıt veremeyerek 30 bin TL ile Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldı.