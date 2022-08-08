Aksiyon dolu bir film! Vanguard Salı akşamı 20.00'de atv'de

atv ekranında heyecan dolu bir film! Güçlü oyuncu kadrosu ve hiç düşmeyen enerjisi ile Vanguard, Salı akşamı saat 20.00'de atv'de.

Sinema keyfi atv'de yaşanıyor. Başrolünde aksiyon filmlerinin usta oyuncusu Jackie Chen'in yer aldığı Vanguard atv ekranına geliyor. Aksiyonun ve büyük heyecanın hiç düşmediği filmin yönetmen koltuğunda Stanley Tong oturuyor. 2020 yapımı filmde Yang Yang, Miya Muqi gibi isimler de Jackie Chan'e eşlik ediyor.

Vanguard filmi konusu nedir?

Jackie Chen'in canlandırdığı Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin'in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

Baştan sona heyecanın düşmediği, macera dolu bir film olan Vanguard Salı akşamı 20.00'de atv'de.