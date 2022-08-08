Leonardo DiCaprio'ya Oscar kazandıran Diriliş Pazartesi 20.00'de atv'de

atv'de film keyfi devam ediyor. Usta oyuncu Leonardo Di Caprio'nun başrolünde yer aldığı Diriliş, bu akşam 20.00'de atv'de.

Leonardo DiCaprio'ya "En İyi Erkek Oyuncu" Oscar'ını kazandıran Diriliş filmi, Pazartesi akşamı atv ekranına geliyor. İzleyenleri baştan sona büyük bir maceraya davet eden film, muhteşem sahneleriyle göz kamaştırıyor. 2016 yapımı filmde Tom Hardy ve Domhnall Gleeson, Leonardo DiCaprio'ya eşlik ediyor. Orijinal adı The Revenant olan Diriliş'in yönetmen koltuğunda Alejandro Gonzalez Inarritu oturuyor. Macera - Aksiyon türünde unutulmaz bir yapım haline gelen Diriliş bu akşam atv'de.

Diriliş filmi konusu nedir?

Hugh Glass kürkleri için hayvanları avlayan bir kuruluş için çalışan deneyimli bir tuzakçıdır. Fakat avlandıkları bölgelerde kendilerinden başka hem yerli Kızılderililer hem de Fransız birlikleri kol gezmektedir. Bir av ertesinde bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralanan Glass'ı, yavaşlamamak adına ekibi ölüme terk eder. Fakat bölgeyi herkesten iyi bilen avcı Glass hayata tutunur ve yavaş da olsa yaraları iyileşir. Zira yaşama tutunması için oldukça geçerli bir sebebi vardır...

Oscar ödüllü yönetmen Alejandro G. Iñárritu efsanevi Hugh Glass'i Diriliş filmiyle ile beyazperdeye taşıdı. 19. Yüzyıl Amerika sınırında yaşanan destansı hayatta kalma mücadelesini konu alan Diriliş, seyirciyi 1823 Amerika'sının benzersiz güzelliğine, gizemine ve tehlikesine çekiyor.

Temponun hiç düşmediği macera filmi Diriliş Pazartesi 20.00'de atv'de.