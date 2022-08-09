Esra Erol’da 29 Ağustos Pazartesi yeni sezonuyla atv’de

Esra Erol’da yeni sezon heyecanı başlıyor. Başarılı programcı Esra Erol, 29 Ağustos Pazartesi atv’de sevenleriyle buluşuyor.

atv'nin efsane haline gelen programlarından Esra Erol'da yeni sezon heyecanı yaşıyor. Başarılı programcı Esra Erol'un sunumuyla atv ekranına gelen Esra Erol'da 29 Ağustos Pazartesi günü bir kez daha izleyicisinin karşısına çıkıyor. Esra Erol'la özdeşleşen "Yalnız değilsiniz" sloganıyla yeniden evlere konuk olmaya gelen Esra Erol'da, yine birbirinden ilginç konuları gündeme taşımaya hazırlanıyor.

Hayatın içinden, gerçek konuları ile izleyenleri ekran başına kilitleyen Esra Erol'da yine muhteşem anlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kavuşmaların hız kesmediği, Esra Erol'un arabuluculuğu sayesinde evliliklerin kurtulduğu, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin güldüğü Esra Erol'da yeni sezona da iddialı giriyor.

Esra Erol'da geçen sezon neler oldu?

Geçtiğimiz sezon hayatın içinden ilgi çekici konularıyla seyircisini ekrana kilitleyen Esra Erol, birçok farklı konuğu ağırlamıştı. Hatice Teyze'nin gelini Sedanur'la tartışmaları, Ömür'ün önce biyolojik annesiyle ardından babasıyla bir araya gelmesi, Emre'nin ağabeyini bulma mücadelesi ve Arzu'nun annesini kurtarma çabası Esra Erol'da programına damga vurmuştu.

Büyük bir ilgiyle takip edilen Esra Erol'da, yeni sezonuyla 29 Ağustos Pazartesi günü atv'de başlıyor.