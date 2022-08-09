Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ağustos Pazartesi sabahı yeni sezonuyla atv'de

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yeni sezon heyecanı başlıyor. Araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, 29 Ağustos Pazartesi 10.00’da atv’de sevenleriyle buluşuyor.

atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni sezon heyecanı başlıyor. Birbirinden zorlu konuları ele alan Müge Anlı ve ekibi, yeni sezonda da hem faili meçhul cinayetleri aydınlatacak hem de şüpheli kayıpları bulacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ağustos Pazartesi sabahı 10.00'da atv ekranında yeni sezona 'merhaba' diyecek.

Ekranların en deneyimli isimlerinden olan araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, hafta içi her sabah gündeme damga vuracak konuları atv izleyicisiyle buluşturuyor. 15. sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı, yine ele aldığı konularla gündemi belirlemeye hazırlanıyor.

Müge Anlı'da geçtiğimiz sezon neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert geçtiğimiz sezon izleyenlere büyük bir heyecan yaşatırken farklı konuları atv ekranına taşımıştı. Parasını, kendisinden yaşça küçük 'türkücü sevgilisine' kaptıran Safiye Çallı, arkadaşının öldürdüğü ödüllü kuaför Savaş Aydoğan, Amasya'da vahşi bir cinayete kurban giden Muhammet Burhan ve daha fazlası Müge Anlı ile Tatlı Sert'e damga vurmuştu. Müge Anlı kayıpları aileleriyle buluştururken Konya'da işlenen Büyükşen Cinayeti hakkında da sık sık bilgiler verdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonda da zorlu konuları gündeme taşıyarak ekrana damga vurmaya geliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her sabah 10.00'da atv'de.