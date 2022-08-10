Mutfak Bahane’de yeni sezon heyecanı! Derya Taşbaşı sürprizi…

Ekranların en keyifli yemek programı Mutfak Bahane, yeni sezona da bomba gibi giriyor. Derya Taşbaşı’nın sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkacak olan Mutfak Bahane, 29 Ağustos Pazartesi 14.00’te atv’de.

atv'de hasret bitiyor. Mutfak Bahane yeni sezonu ile izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün izleyenleri hem yemeğe hem sohbete doyuran Mutfak Bahane, Derya Taşbaşı'nın sunumuyla ekrana geliyor. Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane, 29 Ağustos Pazartesi günü yeni sezona 'merhaba' diyor.

Mutfak Bahane'de eğlence yeni sezonda da eksik olmuyor. Birbirinden renkli yarışmacıları ve farklı tarzıyla dikkat çeken Mutfak Bahane, sezona birçok sürprizle giriyor. Yeni sunucusuyla ekrana gelecek olan Mutfak Bahane yine izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Sohbetin, eğlencenin ve tansiyonun eksilmediği Mutfak Bahane 29 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te atv'de başlıyor.