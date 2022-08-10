PKK’lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017’de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?

Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Eren Bülbül sorusu izleyenleri ağlattı. Başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun da soru karşısında duygularına hakim olamadığı görüldü.

PKK'lı teröristlerin şehit ettiği, Türkiye'yi yasa boğan Eren Bülbül ile ilgili sorulan soru Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bir kez daha duygulandırdı. "PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 22017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?" sorusunun cevabı tekrar o büyük acıyı hatırlattı. Şehit edildiği gün 15 yaşında olan Eren Bülbül, günümüzde 20 yaşının içinde olacaktı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük üzüntüsü

Terörün ailesinden, arkadaşlarından, sevenlerinden ayırdığı Eren Bülbül hakkında konuşan Kenan İmirzalıoğlu, "Maalesef 15 yaşında o cana kıydılar. Hepimizin kalbini yaktılar. Tüm şehitlerimizi minnetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Tüm dualarımız onlarla. Ailelerine tekrar sabırlar dileriz" derken gözlerinin dolmasına engel olamadı. İmirzalıoğlu, "Eren sevgili annesi bilsin ki evladı artık Türkiye'nin evladı oldu" dedi.

"Son soru benim biraz ayarlarımı bozdu" ifadelerini kullanan başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner yarışmacısı Şevval Gürsoy'u da tebrik etti. Oldukça başarılı bir performans gösteren 19 yaşındaki Şevval Gürsoy, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu şekilde elenmek hiç istemezdim, şehit olduğunda 18 yaşından büyük olmadığını düşünüyordum ama ikinci cevabı hızlı vermemin bir sonucu oldu" diye konuştu.

PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 22017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?

a- 20

b- 22

c- 24

d- 26

Doğru Cevap: 20

Yarışmacı Şevval Gürsoy, soruya önce 22 yanıtını verdi. Çift cevap jokeri sayesinde ikinci kez cevap veren yarışmacı 24 cevabıyla Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.