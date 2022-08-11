atv’nin efsaneleşen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan sürüyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen bölümde neler yaşandı? Yusuf Kaçamak ne kadar ödül kazandı?

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yine büyük bir ilgiyle izlendi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de yarışan Yusuf Kaçamak, yarışmaya Kanada'dan katıldı. Kanada'da hem iklimin hem de kültürün soğuk olduğunu ifade eden yarışmacı, "Türkiye'ye dönme niyetim var" dedi. Genç yarışmacının annesi de oğlunun Türkiye'ye dönmesini istediğini söyledi. Yusuf Kaçamak, Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı? 33 yaşındaki yarışmacıyı zorlayan sorular ve yanıtları…

Balayı için Büyük Okyanus'taki bir adaya gitmek isteyen yeni evli bir çiftin tatil yeri seçenekleri arasında hangisi olabilir?

a- Trinidad ve Tobago

b- Bora Bora

c- Ibiza

d- Porto Riko

Doğru Cevap: Bora Bora

Yarışmacı soruya doğru cevap vererek Kim Milyoner Olmak İster'de yoluna devam etti.

M.Ö. 6. yüzyılda hüküm süren Büyük Keyhüsrev döneminde yaşananları anlatan kitabın başlığı muhtemelen hangisidir?

a- Anadolu Selçukluları

b- Moğollar

c- Doğu Roma İmparatorluğu

d- Persler

Doğru Cevap: Persler

Yusuf Kaçamak, Milyoner'deki soruya yanlış cevap vererek elendi. Sorunun doğru cevabı Persler olması gerekirken 33 yaşındaki yarışmacı Anadolu Selçukluları yanıtını verdi.