Büyük Felaket, Perşembe akşamı 22.30’da atv’de!

atv’nin yaz ekranında sinema şöleni devam ediyor. Mark Wahlberg, Dylan O'Brien ve Kate Hudson’ı bir araya getiren Büyük Felaket, Perşembe 22.30’da atv’de.

Aksiyon ve dramın birleştiği, heyecanın hız kesmediği muhteşem bir film olan Büyük Felaket, atv ekranına geliyor. 2016 yılında Peter Berg'in yönetmenliğinde çekilen filmin başrollerinde Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson yer alıyor. Baştan sonra maceranın eksilmediği film, Deepwater Horizon'da çalışan 126 kişilik ekibin yaşadığı dramı konu ediniyor.

Büyük Felaket filmi konusu nedir?

Petrol sondaj kulesi Deepwater Horizon'da çalışan 126 kişilik ekip, 20 Nisan 2010'da her zamanki gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Hepsi vardiyanın sonuna gelip bir an önce karaya çıkmayı ve kendilerini bekleyenlere kavuşmayı arzu etmektedir. Ancak akşam saatlerinde yaşanan şiddetli patlamalar, herkesi büyük bir şoka uğratır. Durdurulamayan ve sonrasında günlerce sürecek yangından sağ kurtulabilmek için mücadele eden ekip, cehennemi andıran bir ölüm kalım savaşının ortasında kalacaktır. Film gerçek bir hikayeye dayanmaktadır.

Büyük Felaket, 11 Ağustos Perşembe akşamı 22.30'da atv'de.