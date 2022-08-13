İlk tanıtıma büyük ilgi! Bir Küçük Gün Işığı yakında atv’de

Yeni sezona iddialı projelerle hazırlanan atv, Bir Küçük Gün Işığı tanıtımı ile tam not aldı. Sosyal medyanın gündemine giren ilk tanıtım, Elif’in hayatıyla ilgili ipuçları verdi.

Dizi atv'de izlenir sloganıyla en iyi yerli yapımları ekrana taşıyan atv yine muhteşem bir projeyi izleyenleriyle buluşturuyor. Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı, ilk tanıtımı ile büyük beğeni topladı. Merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı, önemli bir sırrın bir anda ortaya çıkışıyla birlikte yaşanacakları gözler önüne serdi.

Çekimleri İtalya'da başlayan ve İstanbul'da devam eden Bir Küçük Gün Işığı'nın tanıtımına "Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir? Ne yapar 10 sene bir yalanın içinde yaşadığını öğrendiğinde?" sözleri damga vurdu. Bir Küçük Gün Işığı'nın ilk tanıtımı izleyenleri duygulandırırken Elif'in hikayesine dair de önemli ipuçları verdi.

Bir Küçük Gün Işığı'nı merakla bekleyen izleyiciler şimdiden Elif ve Fırat'ın yollarının nasıl kesişeceğini merak etmeye başladı.

NGM imzalı Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de!