atv’de sinema şöleni hız kesmiyor! Assassin’s Creed Pazartesi 20.00’de atv’de

Aksiyon ve bilimkurgu sevenler ekran başına! Baştan sona büyük bir heyecan vadeden Assassin’s Creed, Pazartesi akşamı 20.00’de atv’de.

atv'de yabancı sinema keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Assassin's Creed, aksiyon ve bilimkurgu hayranlarını ekran başına kilitlemeye geliyor. Heyecan dozunun başından sonuna kadar düşmediği film, muhteşem öyküsüyle izleyenlere keyifli bir macera sunuyor. 2016 yapımı Assassin's Creed'in yönetmen koltuğunda Justin Kurzel otururken Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons gibi önemli isimler filmin kadrosunda yer alıyor.

Assassin's Creed filmi konusu ne?

Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya'sında yaşayan atası Aguilar'ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler. Gizli bir topluluk olan Suikastçiler'in soyundan geldiğini öğrenen genç adam yeni kazandığı beceriler ile baskıcı ve güçlü organizasyon Tapınakçılar'ın karşısına çıkar. Callum, Tapınakçılar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır.

Heyecanın azalmadığı aksiyon filmi Assassin's Creed 15 Ağustos Pazartesi 20.00'de atv'de.