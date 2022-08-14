John Wick macerası nasıl başladı? John Wick, Salı 22.15’te atv’de!

atv’de sinema keyfi devam ediyor. Muhteşem yapımları izleyicisiyle buluşturan atv, bu kez John Wick ile evlere konuk oluyor. John Wick, 16 Ağustos Salı 22.15’te atv’de.

Benzersiz bir aksiyon ve efsaneleşen bir yapım: John Wick. Maceralarıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen John Wick, serisi bu filmle başladı. Unutulmaz bir yapım olan John Wick 2014 yılında beyazperdede sevenleriyle buluştu. Chad Stahelski yönetmenliğinde çekilen filmde Keanu Reeves başrolde yer aldı. Ian Mcshane ve Lance Reddick gibi önemli isimler de usta oyuncuya eşlik etti. Keanu Reeves'in efsaneleştiği film, baştan sona büyük heyecan yaşatarak aksiyon türünün en iyilerinden biri olduğunu kanıtlıyor.

John Wick filmi konusu nedir?

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. John Wick, intikam peşine düşer.

Aksiyon meraklılarını ekran başına kilitleyen John Wick, 16 Ağustos Salı 22.15'te atv'de.