Komedi ve macera birleşiyor! Ajan 16 Ağustos Salı 20.00’de atv’de

Eğlence dolu bir aksiyon filmi atv ekranına geliyor. Melissa McCarthy ve Jason Statham’ın başrollerini paylaştığı Ajan, Salı 20.00’de atv’de.

Aksiyon ve komediyi birleştiren eğlenceli bir film atv izleyicisiyle buluşuyor. Türünün efsaneleşen yapımları arasında yer alan Ajan, 16 Ağustos Salı akşamı 20.00'de atv ekranına geliyor. 2015 yapımı film, keyifli bir eğlence sunuyor. Paul Feig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Ajan, Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law gibi başarılı isimleri kadrosunda barındırıyor.

Ajan filmi konusu ne?

Susan Cooper CIA'de masa başı çalışan bir analisttir. Cooper aynı zamanda en kritik görevlerin başarıyla sonlandırılmasını sağlarken adı gizli kalan bir kahramandır. Partneri Bradley Fine ile iyi bir ikili olmuşlardır ancak son görevlerinde Bradley ile kurumun bir başka gözde ajanı olan Rick Ford'un kimlikleri ifşa olur. Ölümcül silah ticareti yapan tehlikeli bir şebekenin dünyasına sızarak yol açacakları felaketi önleme görevi Susan Cooper'ın olur. Cooper masa başından ilk kez sahaya adım atacağı bu görevde, içindeki tüm potansiyeli açığa çıkaracak ve fark etmediği yeteneklerini keşfedecektir.

Eğlencenin azalmadığı, aksiyonun tam gaz sürdüğü Ajan, 16 Ağustos Salı 20.00'de atv'de