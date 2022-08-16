Gerilim dolu bir anne-oğul hikayesi! Anne, Perşembe 20.00’de atv’de

Halle Berry’nin başrolünde yer aldığı gerilim filmi Anne, Perşembe 20.00’de atv ekranına geliyor.

atv'de hız kesmeyen sinema şöleni, harika bir gerilimle devam ediyor. Hem gerilimi hem de dramı aynı filmde buluşturan Anne, 18 Ağustos Perşembe akşamı atv ekranına geliyor. Oğlu bir anda ortadan kaybolan annenin dramı ekrana yansırken heyecan dolu bir film izleyenlerle buluşuyor. Luis Prieto'nun yönetmenliğinde çekilen filmin senaryosunu Knate Lee yazdı. Anne filminin başrolünde Halle Berry yer alırken Sage Correa, Chris McGinn ve Robert Walker Branchaud gibi isimler de ünlü oyuncuya eşlik etti.

Anne filmi konusu ne?

Annesiyle parka yaptığı yolculuk için çok heyecanlı olan Frankie, parkta oynamaya başlar. Sık sık annesiyle iletişim kuran çocuk bir anda ortadan kaybolunca, annesi için gerilimli dakikalar başlayacaktır. Telaşlı anne oğlunu bulmak için her şeyi yapmaya kararlıdır...

Sinemada yayınlandığı dönemde izleyenlerden tam not alan Anne, 18 Ağustos Perşembe akşamı 20.00'de atv'de.