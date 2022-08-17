Bir Küçük Gün Işığı ne zaman başlayacak? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları ve dizi hakkında tüm detaylar…

Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan atv, yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın ilk tanıtımını yayınladı. İlk tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte Bir Küçük Gün Işığı konusu, kadrosu ve başlama tarihi merak konusu oldu.

Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın canlandırdığı Bir Küçük Gün Işığı, ilk tanıtımı ile iddiasını gösterdi. NGM Yapım imzalı Bir Küçük Gün Işığı'nın ilk tanıtımında Elif'in yaşadığı trajedi ve sonrasında yaşanacaklara dair ipuçları yer aldı.

Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kim?

Bir Küçük Gün Işığı güçlü oyuncu kadrosu ile büyük ilgi gördü. Seray Kaya ve Berk Oktay'ın başrollerini paylaşacağı diziye önemli oyuncular dahil oldu. Bir Küçük Gün Işığı kadrosu Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı ile güçlendi.

Bir Küçük Gün Işığı konusu nedir?

Bir Küçük Gün Işığı, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…" sloganıyla öne çıktı. Dizinin ilk tanıtımında yer alan güçlü diyaloglar da dizi izleyicilerinin dikkatinden kaçmadı. "Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?" sorusuyla başlayan Bir Küçük Gün Işığı tanıtımı, yürekleri ısıtan anlatımı ile kalplere dokunacak bir hikayenin ilk ipuçlarını verdi.

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla şimdiden merak konusu olan Bir Küçük Gün Işığı yakında atv ekranına gelecek.