Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan 19 yaşındaki Kerem Dinçsoy ne kadar ödül kazandı? İşte yarışmacının performansı ve telefon jokerini kullandığı soru…

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranların vazgeçilmez programı olan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Birbirinden başarılı yarışmacıları bir araya getiren Milyoner, soru ve cevaplarıyla da yayınlandığı güne damga vuruyor. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan 19 yaşındaki Kerem Dinçsoy, gecenin en dikkat çekici isimlerinden biri oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL ödül kazanan genç yarışmacı, tavırlarıyla da izleyenlerin takdirini topladı. Liseden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Tıp Fakültesi okuyarak devam etmek isteyen Kerem Dinçsoy, başarılı eğitim hayatını yarışma programına da yansıttı.

Oldukça başarılı bir yarışma çıkan Kerem Dinçsoy, takıldığı bir soruda joker hakkından faydalandı. Edebiyat sorusu karşısında zorlanan genç yarışmacı, joker yardımıyla soruyu geçmeyi başardı.

İşte 19 yaşındaki Kerem Dinçsoy'u zorlayan edebiyat sorusu…

Hangisi Peyami Safa'nın romanlarında ve hikayelerinde kullandığı takma adlarından biridir?

a- Toplu İğne

b- Server Bedi

c- Kirpi

d- Stepne

Doğru Cevap: Server Bedi

Telefonla joker hakkını teyzesinden yana kullanan genç yarışmacı, Server Bedi doğru cevabıyla yoluna devam etmeyi başardı.