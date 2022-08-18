Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner’de Gözde Çamcı ne kadar ödül kazandı?

Sorularıyla 7'den 70'e herkesi atv'ye kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç soru ve cevaplarıyla yine geceye damga vurdu. Başarılı yarışmacılarıyla dikkat çeken programda sorulan sorular gündem oldu.

27 yaşında aslen Sinoplu olan ve yarışmaya Tekirdağ'dan katılan Gözde Çamcı da Milyoner'de iyi bir performans gösterdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu yarışmacı, 200 bin TL değerindeki soruya yanlış cevap vererek 30 bin TL kazandı.

Bir beyaz eşya firmasında mühendis olarak çalışan Gözde Çamcı, Yeşilçam sorusuna hızla doğru cevap verdi. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın oynadığı filmlerle ilgili gelen soruyla birlikte yarışmacı ikinci barajı da aşmış oldu.

İşte Gözde Çamcı'nın doğru yanıt verdiği Yeşilçam sorusu…

Hangisi Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın birlikte rol aldığı filmlerden birinin adı değildir?

a- Devlerin aşkı

b- Sultan

c- Dila Hanım

d- Selvi Boylum Al Yazmalım

Doğru Cevap: Sultan

Türkan Şoray'ın usta oyuncu Bulut Aras'la başrolleri paylaştığı Sultan filmi, Kim Milyoner Olmak İster sorusunun doğru yanıtı oldu.