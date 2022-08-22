Malezya Kraliçesi Kuruluş Osman setini ziyaret etti

atv ekranındaki dördüncü sezonuna hazırlanan ve reytinglerin zirvesinden inmeyen, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Osman dizisinin setini Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Prensesler Afzan Aminah, Jihan Azizah ve Malezya heyeti ziyaret etti.

Yapımcı/ senarist Mehmet Bozdağ ve oyuncularla bir araya gelen Kraliçe Azizah, Bozdağ Yapım imzalı başta Kuruluş Osman olmak üzere, Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah ve Destan dizilerini hayranlıkla izlediğini söyleyerek başarılarından ötürü Bozdağ Film'i kutlayarak Malezya halkı adına tebriklerini ve şükran dileklerini iletti.

Ziyaretleri sırasında Kraliçe Azizah ve Malezya heyetine Mehmet Bozdağ başta olmak üzere Yönetmen Metin Günay, Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah dizilerinin oyuncuları Özge Törer, Ahmet Yenilmez, Yiğit Uçan, Çağrı Şensoy, Açelya Özcan ile Emre Kıvılcım eşlik ettiler. Platoyu gezen Kraliçe Azizah, Bozdağ Film Platosu ve yapımları hakkında Mehmet Bozdağ'dan bilgi alırken Kuruluş Osman, Destan ve Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah dizilerinin yayınlanan tüm bölümlerini izlediğini ve dizilerin takipçisi olduğunu söyledi.

Bozdağ Film Platosuna hayran kaldığını ifade eden Kraliçe Azizah "Tarih dersi veriyorsunuz, dizilerinizin her bölümünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum, hiçbirini kaçırmıyorum. Yeni bölümleri heyecanla bekliyorum " dedi.

Mehmet Bozdağ ile dizi oyuncuları Kraliçe Azizah'a, Kuruluş Osman dizisine ait kostüm, hançer, Türkmen Başlığı ve HAR Sanat'ın el yapımı özel tasarım ürünlerini hediye ettiler. Kayı Obasında demirci atölyesini gezen Kraliçe Azizah "Haydır Allah, Haktır Allah" diyerek, örste demir dövdü.