Ben Bu Cihana Sığmazam ilk tanıtımı ile gündem oldu

Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam, muhteşem bir tanıtımla izleyicisinin karşısına çıktı. atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam tanıtımı ile övgü aldı.

atv'nin büyük bir heyecanla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Sezona damga vurmaya hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'da neler yaşanacağına dair önemli mesajlar veren tanıtım, heyecan dozunu artırdı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımına silahlı çatışmalar ve duygusal damga vurdu. Oktay Kaynarca'nın Cezayir Türk karakterine hayat verdiği dizinin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu. Cezayir Türk'ün söylediği "Tüm İstanbul'a haber salın! Yokluğumda kim kendini adam yerine koyduysa bilsin ki Cezayir Türk geri döndü!" sözleri dikkat çekti.

Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosunda hangi oyuncular var?

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosu da beğeni topluyor. Oktay Kaynarca ile beraber Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi isimleri bir araya toplayan yeni dizide, rol alacak diğer isimler ise şöyle:

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam).

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir?

atv'nin ekrana damga vurmaya hazırlanan dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da, köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk'ün intikamı öne çıkıyor devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yönetmenliğini ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı yönetmeni Onur Tan yapıyor. Dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor.