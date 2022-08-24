Bir Küçük Gün Işığı’ndan özel tanıtım! Jeneriği çok beğenildi

Ekranların iddialı dizisi Bir Küçük Gün Işığı, ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanıyor. atv’nin yeni sezona damga vuracak olan dizisi, yakında izleyicisiyle buluşuyor.

atv'de Bir Küçük Gün Işığı heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonun iddialı projelerinden biri olarak öne çıkan Bir Küçük Gün Işığı, özel tanıtımı ile yine büyük heyecan yarattı. Bir Küçük Gün Işığı Özel Tanıtım, geceye damga vurdu.

Büyük bir merakla beklenen Bir Küçük Gün Işığı'nın özel tanıtımı, Kardelen'in sesinden "Söyle Yüreğim" şarkısıyla renklendi. Özel tanıtımda yer alan şarkının sözlerini ise Günay Çoban yazdı. "Söyle Yüreğim" şarkısının bestesini ise Günay Çoban yaptı.

Çok konuşulacak yeni şarkının tanıtıma renk kattığını ifade eden sosyal medya kullanıcıları, Bir Küçük Gün Işığı'nı izlemek için şimdiden sabırsızlandıklarını dile getirdi.

atv'nin NGM imzalı yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de.