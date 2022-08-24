Kardeşlerim'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Özlenen dizi geri dönüyor!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi "Kardeşlerim" 3 Eylül'de izleyicisi ile buluşuyor.

3. sezonundan ilk tanıtımın yayınlandığı dizi büyük merak uyandırdı. Sımsıcak hikâyesi ile yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiren Kardeşlerim'in yeni sezona ait 57. Bölüm tanıtımı Youtube trendler listesinde zirveye yükselerek birinci sıraya ulaştı.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim'de zengin bir hayata kavuşan Asiye, Ömer ve Emel'i nelerin beklediği ve okulda yaşanacaklar şimdiden konuşulmaya başladı. Kardeşler, Asiye'nin dediği gibi zengin yaşama gerçekten ait değiller mi? Bir yalanın içindeler mi? Fakirleşen ve herkesten kaçan Akif'i ise neler bekliyor?

Tüm bu sorular ve çok daha fazlası 3 Eylül Cumartesi akşamı atv'de.