“Ben Bu Cihana Sığmazam”dan heyecan dolu tanıtım

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı!

atv'nin merakla beklenen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımdaki bol aksiyon sahneleri Hollywood yapımlarını aratmadı.

Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizi, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonun iddialı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı aksiyon ve macera severleri ekran başına kilitledi. Öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram seven izleyicileri heyecanlandırdı. Yayınlanan tanıtım sosyal medyada büyük ses getirdi.

Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizide, yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor. Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Oyuncu kadrosu; Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

"Ben Bu Cihana Sığmazam" yeni sezonda atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak!