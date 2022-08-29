3. Sezonu için gün sayan 'Kardeşlerim' kadrosuna yeni isimler katıldı

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim" in kadrosuna yeni isimler katıldı.

Kaan Çakır ve Nazlı Çetin yeni sezonda 'Kardeşlerim'de!

3. sezon tanıtımıyla merak uyandıran "Kardeşlerim"e başarılı oyuncular; Kaan Çakır ve Nazlı Çetin katıldı. Kaan Çakır karizmatik iş adamı Ahmet Yılmaz, Nazlı Çetin ise esmer güzeli dikkatleri üzerine toplayan genç kız Leyla Barçın olarak izleyici karşısına çıkacaklar.

Yeni karakterlerin gelişiyle temposu iyice yükselen "Kardeşlerim" in yeni sezon ilk bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu. Ömer ve Asiye zengin hayatlarında aradıkları mutluluğu bulabilecekler mi? Akif yaşadıklarından ders alıp yeni bir başlangıç yapabilecek mi?

Tüm bu sorular ve çok daha fazlası 3 Eylül Cumartesi akşamı atv'de.