Bir Küçük Gün Işığı'ndan duygusal afiş

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın afişi bugün yayınlandı. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan dizinin afişi izleyiciden tam not aldı.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı"nın afişi bugün ilk kez gazete ve sosyal medyada yer aldı. Merakla beklenen dizinin afişi sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

5 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan dizi, yılladır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in (Seray Kaya) talihsiz bir olay sonucu gerçeklerle yüzleşip hayata yeniden başlamasını ve umudunun gün ışığına çıkma yolculuğunu anlatıyor. Bu zorlu yolculukta yolu varlıklı iş adamı Fırat (Berk Oktay) ile kesişmesi ise her şeyin daha da karmaşık bir hale getirecektir.

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" 5 Eylül Pazartesi akşamı atv'de.