Esra Erol’da yaşanan kavuşma herkesi gözyaşlarına boğdu

18 yıllık hasret sona erdi

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Kadir Eren, hiç görmediği biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Biyolojik ailesini arayan Kadir'in yüzünü başarılı sunucu Esra Erol güldürdü.

Anne Nuray Talan'ı 1 gün içinde bulan Esra Erol'da gözyaşları sel oldu.

18 yaşındaki Kadir Eren " Esra abla bulur dedim geldim. Senin kavuşturacağını biliyordum. Ne kadar teşekkür etsem az" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

Zor günler geçirdiğini söyleyen anne Nuray Talan, "Yetimhane kapılarında bekledim. Çok aradım. Sonunda dualarım kabul oldu. Oğluma kavuştum. " diyerek Esra Erol'a teşekkür etti.

Anne oğulun kavuşma anı ise Esra Erol'u da gözyaşlarına boğdu. O anlar sosyal medya da çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Öte yandan ablası telefonla canlı yayına bağlanarak en kısa sürede kavuşacaklarını ifade etti.