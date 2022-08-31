Müge Anlı, kayıp kızı İstanbul’da buldu

Sınava giderken otobüs yolculuğunda tanıştığı muavine kaçtı. Evli olduğu öğrenilen muavinle ilgili ihbarlar telefon hattını kilitledi!

atv ekranlarının fenomen gündüz kuşağı programı Müge Anlı'nın bugünkü programında mantık sınırlarını zorlayan bir kayboluş hikayesi vardı. Mehmet ve Fatma Bağcı çifti, 24 yaşındaki kızları Ayşe Bağcı'nın kayıp olduğunu söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Programa ihbar telefonları yağdı.

Konyalı bir anne-baba kızlarının, Samsun'a gitmek üzere bindiği otobüsün muaviniyle kaçtığını anlattılar. Sonra programa ihbar telefonları yağdı. Arayanlar, o muavini tacizci olmakla suçlayan mağdurlardı.

Müge Anlı'nın kapısını çalan Mehmet ve Fatma Bağcı çiftinin 24 yaşındaki kızları Ayşe Bağcı kayıptı. Ailenin iddiası, Samsun'a üniversite sınavına giderken otobüste tanıştığı mücahit isimli evli bir muavinle Trabzon'a kaçtığıydı.

Genç Ayşe, kısa sürede bulundu. Sevgilisiyle birlikte yayına bağlandı. Anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. İddialar sonrası, programın ihbar hattına mağdur telefonu yağmaya başladı. Müge Anlı'nın ekibi, Ayşe Bağcı'ya ulaşmak için yola çıktı. Sevindiren haberle aile rahat bir nefes aldı.