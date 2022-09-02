"Mutluluk aramakla bulunmaz, mutluluğu kendimiz yaratırız…"

atv'nin güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren, merakla beklenen "Aldatmak" dizisinin ilk tanıtımı izleyici ile buluştu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak Aldatmak'tan ilk tanıtım yayınlandı.

Duayen oyuncu Vahide Perçin'in başrolünde yer aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunan Aldatmak'ta saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimi olan, Güzide'nin bir tesadüf sonucu öğrendiği gerçekler ile sarsılan hayatı konu alınacak. Yayınlanan tanıtımın ardından Aldatmak, kısa sürede büyük merak uyandırdı.

Gündem yaratacak güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.