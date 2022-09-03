Esra Erol 5 günde 5 ailenin yüzünü güldürdü

Bu sezonda da umut olmaya devam ediyor

Kadir, 18 yıldır hiç görmediği anne ve babasını Esra Erol'da programında buldu

atv'de hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Kadir Eren, hiç görmediği biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istemişti. Biyolojik ailesini arayan Kadir'in yüzünü yıllar sonra Esra Erol güldürdü. Annesi Nuray Talan'ı 1 gün içinde bulan Esra Erol sayesinde birbirini yıllardır görmeyen anne oğul canlı yayında kavuşmuş, gözyaşları sel olmuştu. Esra Erol'un, Kadir'e bir sürprizi daha vardı. Kadir'in hiç görmediği babası da canlı yayındaydı. Esra Erol'un ekibi Kadir'in biyolojik babasına ulaştı ve Kadir babasını ilk kez canlı yayında gördü.

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50 gündür kayıp olan genç kızı dakikalar içinde buldu! Annesine kavuşturdu

Türkan Karakaya Mersin'den yayına gelerek 21yaşındaki kızı Yağmur'u bulmak için yardım istedi. 14 Temmuz'dan beri kayıp olan Yağmur Mersin'deki evinden kütüphaneye gideceğim diyerek çıkıyor daha sonra hiç haber alınamıyor. Annesi kendi çabalarıyla araştırmasından Gebze'ye bir kaç kız arkadaşı tarafından kandırılarak kaçırıldığını iddia ediyordu. Canlı yayında Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen gözyaşlı annenin gözyaşlarını dakikalar içinde dindirdi ve genç kızı buldu.

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Anne-Oğul'un feryadı

Anne Nurcan oğlu Onurcan'la Ankara'dan Esra Erol'da programına geldi. 24 yaşındaki İlknur %75 engelli evli 2 çocuk sahibiydi. Yaklaşık bir ay önce (2 Ağustos) eşi ve ailesiyle Samsun'da yaşadığı evden yanında kız çocuklarıyla ayrılıyor ve İzmir'e kaçıyor. 15 gün sonra torunlarımı eşine bıraktı. Kaynanasından şiddet gördüğü söylüyordu ama biz inanmamıştık daha sonra hastanelik oldu. Çünkü eşi inkar ediyordu. Anne Nurcan, çocukları babasına verdikten sonra beni aradı "ben burada iyiyim merak etme beni" diyerek kaldığı evi gösterdi. Kaldığı ev yıkık dökük bir evdi. İzmir'de de ona destek olacak tanıdıklarımız yok. Eşiyle evliliğinde sorunları vardı. Bir kadının evinde kaldığını, birlikte lokantada garsonluk yaptığını söyledi. Daha sonra İlknur'a ulaşamadık diyerek Esra Erol'dan kızının bulunması için yardım istedi. Dakikalar içinde müjdeli haber geldi. Esra Erol, İlknur'u bulmuş ve canlı yayına getirmişti.

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Borç yapma hastalığına yakalanan eşinden boşanmak istedi, eşi kayıplara karıştı

Esra Erol'a boşanmak için gelen Murat, eşinin borç yapma hastalığına yakalandığını söyledi. 2 çocuk annesi Sinemnur'la 8 yıllık evlilikleri olan Murat, eşinin son 2 yılda yaptığı borçlarla boğuştuğunu ve bu borçlardan uzun zamandır da haberinin olmadığını anlattı. 8-9 yere borcu olan Sinemnur'un bir yıl içerisinde 8-9 elektrikli süpürge, 4-5 tane de telefon, defalarca çocuk arabası aldığını ve bunları alıp internet üzerinden sattığını iddia etti. Murat, Sinemnur'un evlere temizliğe gittiğini de çok sonradan öğrendiğini, tüm bu yaşananlardan sonra Murat, Sinemnur'a boşanmak istediğini söyleyince eşinin bavulunu alıp gittiğini anlattı. Esra Erol yayından iki gün sonra yaklaşık 2,5 aydır kayıp olan Sinemnur'u ulaşarak canlı yayına getirdi, iki eş canlı yayında yüzleşerek Esra Erol'un arabulucuğuyla boşanma kararı aldı.

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Kadriye hanımın feryadı Esra Erol'da son buldu

Kadriye Hanım Urfa'dan canlı yayına geldi kızı Berivan'ı bulmak için. 21 yıllık imam nikâhlı bir birlikteliği vardı. Kızı Berivan o birlikteliktendi. İmam nikâhlı eşinden sürekli şiddet gören anne Kadriye Hanım kızı Berivan'ı alarak Denizli'ye yerleşmeye karar vermiştik. Yeni hayatımıza yerleşmek için hazırlık yaparken dini nikahlı eşim bizi görmek için yanımıza geldi, kızım o'nu görünce evden kaçmış. O'nunla yeniden barışacağımı sanmış. Eşim bana kızıma çok şiddet uygulamıştı. Psikolojik olarak çok baskı yapmıştı kızıma bu travmayı yeniden yaşayacağı korkusuyla evi terk ettiğini düşünüyorum diyerek kızının bulunması için yardım istedi. Yayından dakikalar sonra Esra Erol genç kızı buldu, ve annesiyle konuşması için canlı yayına bağladı.

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