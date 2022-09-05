Aşkın Nur Yengi - Yazık! Bir Küçük Gün Işığı atv'de başladı

Yeni sezonun iddialı dizilerinden Bir Küçük Gün Işığı'nda büyük heyecan başladı. atv ekranlarında iddialı bir başlangıçla ekran hayatına merhaba diyen Bir Küçük Gün Işığı dizisi, bölüm boyunca çalan şarkılarla da gündeme oturdu. İddialı kadrosu ve etkileyici senaryosu ile izleyenleri ekran başına kilitleyen dizi ilk bölümü ile beğeni topladı.
Dizinin duygusal sahnelerinde yer alan şarkılar ise izleyicinin kalbine dokundu. Aşkın Nur Yengi'den Yazık şarkısı ile izleyenleri ağlatan Bir Küçük Gün Işığı, sezon boyunca yüreklere dokunacağı mesajını verdi.
Yazık şu geçen zamana yazık
Yalan mıydı biz mi aldandık
Yazık gençliğimize yazık
Nasıl böyle erken yıprandık
***
Böyle mi sona erecekti
Böyle parça parça mı olacaktı
Bu kadar yalan mı yaşandı her şey
Hem sana hem bana yazık
***
Ne olursun yalan de
Bu bir rüya sadece
Ne olursun konuşma
Sana ihtiyacım var dinle
***
İkimize de yazık gençliğimize yazık
Bu kadar yalan mı yaşandı her şey söyle
Böyle mi sona erecekti
Böyle parça parça mı olacaktı
***
Bu kadar yalan mı yaşandı her şey
Hem sana hem bana yazık
Yazık şu geçen zamana yazık
Yalan mıydı biz mi aldandık
Bir Küçük Gün Işığı, yeni bölümleri ile her Pazartesi 20.00'de atv'de.