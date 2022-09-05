Aşkın Nur Yengi - Yazık! Bir Küçük Gün Işığı atv'de başladı

İlk bölümü ile atv ekranına gelen Bir Küçük Gün Işığı, muhteşem bir bölümle ekran yolculuğuna başladı. Seray Kaya ve Berk Oktay'ın başrolleri paylaştığı dizinin ilk bölümünü duygu dolu anlar yaşattı. Bir Küçük Gün Işığı, Aşkın Nur Yengi'nin seslendirdiği Yazık şarkısıyla izleyenleri duygulandırdı.

Yeni sezonun iddialı dizilerinden Bir Küçük Gün Işığı'nda büyük heyecan başladı. atv ekranlarında iddialı bir başlangıçla ekran hayatına merhaba diyen Bir Küçük Gün Işığı dizisi, bölüm boyunca çalan şarkılarla da gündeme oturdu. İddialı kadrosu ve etkileyici senaryosu ile izleyenleri ekran başına kilitleyen dizi ilk bölümü ile beğeni topladı.

Dizinin duygusal sahnelerinde yer alan şarkılar ise izleyicinin kalbine dokundu. Aşkın Nur Yengi'den Yazık şarkısı ile izleyenleri ağlatan Bir Küçük Gün Işığı, sezon boyunca yüreklere dokunacağı mesajını verdi.

Aşkın Nur Yengi – Yazık şarkısı ve sözleri! Bir Küçük Gün Işığı 1. Bölüm…

Yazık şu geçen zamana yazık

Yalan mıydı biz mi aldandık

Yazık gençliğimize yazık

Nasıl böyle erken yıprandık

***

Böyle mi sona erecekti

Böyle parça parça mı olacaktı

Bu kadar yalan mı yaşandı her şey

Hem sana hem bana yazık

***

Ne olursun yalan de

Bu bir rüya sadece

Ne olursun konuşma

Sana ihtiyacım var dinle

***

İkimize de yazık gençliğimize yazık

Bu kadar yalan mı yaşandı her şey söyle

Böyle mi sona erecekti

Böyle parça parça mı olacaktı

***

Bu kadar yalan mı yaşandı her şey

Hem sana hem bana yazık

Yazık şu geçen zamana yazık

Yalan mıydı biz mi aldandık

Bir Küçük Gün Işığı, yeni bölümleri ile her Pazartesi 20.00'de atv'de.