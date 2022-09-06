DJ Gezgin’in cesedi nerede? Mehmet Karahan cinayetinde düğüm çözüldü mü?

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaşamını yitirdiği belirtilen Mehmet Karahan’ı kim öldürdü. Manisa’da özel bir radyoda DJ Gezgin adıyla program yapan Mehmet Karahan’ın cesedi nerede?

Türkiye'nin gündemine oturan DJ Gezgin cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulmaya devam ediyor. DJ Gezgin olarak da bilinen Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ'ın yaptığı her açıklama izleyenleri şaşkına çevirirken talihsiz radyocunun cesedinin nerede olduğu belirsizliğini koruyor. İddiaların odağında yer alan Cemal Durmaz, söylentilerin 'yalan' olduğunu öne sürerken Fatma Karadağ'ın çelişkili sözleri de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

"Cesedin gömüldüğü yeri bilmiyorum"

İmam nikahlı beraberlik yaşadığı Cemal Durmaz'ın kendisini terk etmesiyle birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te önemli itiraflarda bulunan Fatma Karadağ, kardeşi Mehmet Karahan'ın dövülerek öldürüldüğüne dair iddiasını sürdürdü. DJ Gezgin adıyla radyo programları yapan kardeşinin öldürüldüğünü ifade eden Fatma Karadağ, cesedin gömüldüğü yeri ise bilmediğini belirtti.

Kardeşinin öldürüldüğü dönemde Cemal Durmaz'ın kendisini evde zorla tuttuğunu iddia eden Fatma Karadağ, "Ben kimseden yardım isteyemiyordum. Cemal dışarı çıkmama izin vermiyordu" sözlerini kullandı.

Daha önce, Mehmet Karahan'ın cesedini kokmaması için suladıklarını dile getiren Fatma Karadağ, her açıklamasıyla izleyenlerin kanını dondururken 'Mehmet Karahan'ın cesedi nerede' sorusu yanıtını aramaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.