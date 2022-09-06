Tesadüf eseri öğrenilen sır... Aldatmak yeni tanıtımı ile ilgi odağı oldu

Yeni sezona iddialı dizilerle giren atv’den yeni bir tanıtım geldi. Aldatmak dizisi yeni tanıtımı ile çok beğenildi.

En iyi yerli dizileri izleyicisiyle buluşturmaya devam eden atv, Aldatmak dizisi ile bir kez daha ekrana damga vurmaya hazırlanıyor. Yeni tanıtımı ile beğeni toplayan Aldatmak, yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olduğunu ortaya koydu. atv'nin Tims&B imzalı dizisi Aldatmak'ın yeni tanıtımında hangi konular öne çıktı? İşte Aldatmak yeni tanıtımı ve tanıtımda dikkat çekenler…

Yenersoy Ailesi'nin zor günleri

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı Aldatmak güçlü oyuncu kadrosuyla ilgi odağı oldu. Usta oyuncuları bir araya getiren yapımın son tanıtımı, Yenersoy Ailesi'nin ortaya çıkan sırlarını konu aldı. Güzide Yenersoy'un gördüğü bir fotoğraf karesi ile birlikte 30 yıllık evliliğin geldiği nokta Aldatmak tanıtımında öne çıktı. Güçlü mesajlarıyla dikkat çeken tanıtım, aile hakkında da birçok ipucu verdi.

Hakim olarak görev yapan Güzide Yenersoy'un tesadüf eseri öğrendiği bilginin aileyi hangi noktaya taşıyacağı merak konusu oldu.

Aldatmak ne zaman başlıyor? Aldatmak oyuncu kadrosu…

atv'nin yeni dizisi Aldatmak oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken dizide usta isimlere birbirinden yetenekli genç oyuncular eşlik ediyor. Aldatmak dizisinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu ile birlikte Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olan Aldatmak yakında atv'de.