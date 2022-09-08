81 gün sonra gelen mucize

Bir anne daha Esra Erol'da evladına kavuştu.

atv'de hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 34 yaşındaki Sümeyye Demirkapı velayeti kendisinde olan 3,5 yaşındaki oğlunu eski eşi Mustafa Demirtaş'ın kaçırdığını söyleyerek yardım istedi.

Eşiyle severek evlendiğini dile getiren Sümeyye Demirkapı, 2,5 aylık evliydim eşim şiddete meyilliydi ufak şeylerde bile bana el kaldırabiliyordu. Sürekli aynı sorunları yaşayınca babamın evine döndüm diyerek boşanma nedenini açıkladı. Oğlunun velayetinin kendisinde olduğunu ve onu baba evindeyken dünyaya getirdiğini belirten Sümeyye Demirkapı, "Baba evinde doğum yaptım. Babası oğlumu 40 günlükken görmeye geldi. Sonra boşanmaya karar verdik ve boşandık. Babasına belirli günlerde görebilmesi için mahkeme izin verdi. Ben de hiçbir zaman karşı olmadım görüşmelerine ama eşim 3 defa oğlumu benden kaçırdı. 18 Haziran'da görmek için izni vardı. Oğlum bana babam beni kaçıracaktı demişti, ama pedagog eşliğinde görüştükleri için bu duruma ihtimal vermedim. Daha sonra pedagoglar geldi, ama oğlum yanlarında değildi." Diyerek oğlunun nasıl kaçırıldığını anlattı.

Başarılı sunucu Esra Erol 81 gündür evladını görmeyen Sümeyye Demirkapı'nın elinden tuttu ve bu olayın peşini bırakmadı. Sümeyye Demirkapı'nın eski eşi Mustafa Demirtaş tarafından kaçırılan 3,5 yaşındaki çocuğunu Esra Erol, 24 saat içerisinde buldu.

Evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne "Çocuğuma sarılarak uyudum dün gece. Bir anne olarak size çok teşekkür ederim. Şuan çok mutluyum." diyerek Esra Erol'a teşekkür etti.