Aldatmak dizisinin yayın tarihi belli oldu

En iyi yerli dizileri izleyicisiyle buluşturmaya devam eden atv, Aldatmak dizisi ile bir kez daha ekrana damga vurmaya hazırlanıyor. Yeni tanıtımı ile beğeni toplayan Aldatmak'ın yayın tarihi de belli oldu. 22 Ağustos Perşembe 20.00'de atv ekranlarında olacak Aldatmak, izleticisiyle buluşmak için gün sayıyor.

atv'nin yeni dizisi Aldatmak oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken dizide usta isimlere birbirinden yetenekli genç oyuncular eşlik ediyor. Aldatmak dizisinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu ile birlikte Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.



