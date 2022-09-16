Aldatmak için geri sayım!

atv’nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı gelen “Aldatmak” dizisinin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu. Yayınlanan yeni tanıtım ile dizinin yayın tarihi de belli oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olan "Aldatmak"ın yayın tarihi belli oldu. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin ilk bölümü 22 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak.

Yönetmenliği Murat Saraçoğlu'na, senaryosu usta kalem Yıldız Tunç'a ait olan "Aldatmak" yayınlanan tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti ve büyük heyecan yarattı. Çarpıcı hikayesi ve prodüksiyonu ile iddiasını gösteren dizi birbirinden başarılı oyuncularla da efsane kadroyu bir araya getirdi.

Gündem yaratacak dizinin performanslarıyla çok konuşulacak oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

Konu: Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir. Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir. Ancak ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olacaktır.

Aldatmak 1. Bölüm Fragmanını İzlemek İçin Tıklayın!

"Aldatmak" 22 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de!