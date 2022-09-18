Yenersoy Ailesi'nde deprem yaşanacak

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olan Aldatmak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmenliği Murat Saraçoğlu'na, senaryosu usta kalem Yıldız Tunç'a ait olan Aldatmak, yayınlanan fragman ve afişleriyle büyük beğeni topladı. Yenersoy ailesi içerisindeki çatlakları gün yüzüne çıkaracak olan dizide Vahide Perçin'in canlandırdığı "Güzide" karakterinin ailesiyle karşı karşıya gelmesi ekrana yansıyacak.

Güzide ve ailesi karşı karşıya kalacak

Başarılı bir aile mahkemesi hakimi olan Güzide'nin şans eseri öğrendiği gerçekler ile ailedeki tüm taşlar dökülmeye başlayacak. Güzide'nin kocası Tarık, yıllardır ailesinden çok büyük bir sır saklayıp kendine bir aile kurmuş ve bunu herkesten saklamıştır. Güzide ve Tarık'ın hem güzel hem zeki kızları Oylum ailesinin sandığının aksine hayallerinin peşinden koşmak için yalan üzerine bir hayat kurmuştur. Evin oğlu Ozan'ın ise kolay yoldan zengin olma hevesi başına büyük dertler açacaktır. Yıllardır ailesi tarafından "aldatıldığını" öğrenen Güzide'nin esas davası ailesiyle olacaktır.

Gündem yaratacak dizinin performanslarıyla çok konuşulacak oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

"Aldatmak" 22 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de!