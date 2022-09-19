Aldatmak ilk bölümü ile Perşembe 20.00'de atv'de başlıyor

atv'de yepyeni bir dizinin heyecanı başlıyor. TIMS&B imzasıyla atv ekranına gelecek olan Aldatmak, ilk bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

atv'nin yeni dizisi Aldatmak, sezona iddialı bir başlangıç yapıyor. Muhteşem kadrosu ile ilk tanıtımından bu yana heyecan yaratan Aldatmak 1. Bölümü ile Perşembe akşamı 20.00'de atv'de izleyicisiyle buluşuyor.

Ekranların TIMS&B imzalı dizisi Aldatmak dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Yıldız Tunç yazıyor.

Aldatmak oyuncuları kim? İşte Aldatmak kadrosu...

Çarpıcı hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanan yeni dizi Aldatmak, oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi tecrübeli isimleri bir araya getiren Aldatmak'ta, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

Aldatmak dizisinin konusu ne?

Vahide Perçin'in Güzide Yenersoy karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacağı dizi, konusuyla rakiplerini geride bırakıyor.

Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir. Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir. Ancak ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olacaktır.