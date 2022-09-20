Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Aldatmak, Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor.

Yönetmenliği Murat Saraçoğlu'na, senaryosu usta kalem Yıldız Tunç'a ait olan "Aldatmak" çarpıcı hikayesi ve birbirinden başarılı oyunculuk performanslarıyla ekrana gelmek için gün sayıyor. Vahide Perçin'in aile mahkemesi hakimi Güzide Yenersoy'u canlandırdığı Aldatmak'ta bir diğer duayen oyuncu Ercan Kesal ise avukat Sezai'ye hayat verecek.

Sezai, Nevşehir ve Ankara'da kendi hukuk bürosu olan çok başarılı bir avukattır. Avanoslu, şiir ve edebiyat düşkünü, eşiyle ayrı, iki çocuk sahibi bir babadır. Güzide (Vahide Gördüm) ve Tarık (Mustafa Uğurlu) ile okul zamanında çok yakın bir dostlukları olsa da, Güzide ve Tarık sevgili olunca gruptan uzaklaşmıştır. Otuz yıl sonra Güzide'yle yolu tekrar kesişince hayatında yepyeni bir sayfa açılacaktır.

Gündem yaratacak dizinin performanslarıyla çok konuşulacak oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.