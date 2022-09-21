Ben Bu Cihana Sığmazam’dan mükemmel başlangıç! Sosyal medyanın zirvesnde…

Ekranların sevilen isimlerini bir araya getiren Ben Bu Cihana Sığmazam, ilk bölümü ile atv’de izleyicisiyle buluştu. İlk tanıtımından itibaren büyük yankı uyandıran dizi, baştan sona heyecana sahne oldu.

atv'nin merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Muhteşem bir bölümle ekran yolculuğuna başlayan Ben Bu Cihana Sığmazam her sahnesi ile büyük heyecan yarattı. Başrolünde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil'in yer aldığı yeni dizi, güçlü bir başlangıçla iddiasını ortaya koydu.

Cezayir Türk, Türkiye'deki hayatına geri döndü

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümünde, uzun süredir ailesi dahil herkesin öldü bildiği Cezayir Türk İstanbul'a döndü. İki ülkede farklı bir hayat kuran Cezayir Türk'ün dönüşü ailede deprem etkisi yarattı. Karısı Leyla'nın tokadıyla karşılanan Cezayir, kaçırılan kızı için çatışmaya girdi. Kızını kurtaran Cezayir Türk, "Yokluğumda kim kendini adam yerine koyduysa bilsin ki Cezayir Türk geri döndü!" sözlerini kullandı.

Cezayir Türk'ün İstanbul'a dönmesi, Buhara'da yaşayan eşini de harekete geçirdi. Buhara'da farklı bir ailesi olan ve Temur Turan adını kullanan Cezayir'in şimdi neler yapacağı merak konusu haline geldi.

Ben Bu Cihana Sığmazam türkü şöleni yaşattı

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile adından sıkça söz ettirecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam, müzikleriyle de geceye damga vurdu. Ben Bu Cihana Sığmazam'da seslendirilen türküler sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları dizinin sahnelerine de büyük ilgi gösterirken diziyi Trends Topic listesinin zirvesine taşıdı.

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Güzel Adamlar Media imzalı Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı 20.00'de atv'de.