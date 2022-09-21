Destan, Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde “En İyi Dizi” seçildi.

Birbirinden iddialı dizileri ekrana taşıyan atv’de yayınlanan Destan büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl 17.'si düzenlenen dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde, Destan “En İyi Dizi” ödülünün sahibi oldu.

Destan'ın başarısı kıtalara yayıldı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen ve görkemli bir törenle ödüllerin sahiplerini bulduğu organizasyona Türkiye damga vurdu. Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın paylaştığı, yapım ile proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan, "En İyi Dizi" ödülüne layık görüldü.

23 Kasım Salı 2021'de ekran macerasına başlayan ve 28 bölüm boyunca büyük bir ilgiyle takip edilen Destan'ın başarısı kıtaları aştı. Akkız mücadelesiyle gönüllerde taht kurdu.