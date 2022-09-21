Sonu cezaevi oldu! Kendisinden 33 yaş küçük kızı kaçırmıştı…

atv’nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bir annenin daha gözyaşını dindirdi. Kendisinden 33 yaş küçük kızı kaçıran servis şoförü Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir anne daha kızına kavuştu. Kendisinden 33 yaş küçük kızı kaçıran servis şoförü Nurettin Aslan, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan cezaevine gönderildi. 48 yaşındaki servis şoförünü ceza evine götüren olayda Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı bir fotoğraf karesi etkili oldu. Günlerce gözyaşı döken anne ise bu kez sevinçten ağladı.

atv ekranında yayınlanan görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, Nurettin Aslan'ı gözaltına aldı. Gözaltına alındıktan kısa bir süre cezaevine gönderilen Aslan, "Pişmanım" dedi. Çekilen fotoğraftan dolayı pişman olduğunu dile getiren Nurettin Aslan için son pişmanlık fayda etmedi.

"Bırakacaklarını düşünüyordum"

Kızı kaçırıldıktan sonra günlerce uyumayan anne, haberin ardından büyük mutluluk yaşadı. Anne, "Ben bırakırlar diye düşünüyordum. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun" diyerek sevincini paylaştı.

Müge Anlı ise 15 yaşındaki küçük kızın şu an devlet koruması altında olduğunu ifade etti. Genç kızın annesine tepkili olduğunu dile getiren Müge Anlı, "Yakında o da anlayacak her şeyi" dedi. Anne ile kızının 27 gündür görüşmediğini hatırlatan başarılı programcı, anneden sabırlı olmasını istedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.