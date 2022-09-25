Eren kardeşlere sürpriz misafir...

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim" bomba gibi başladığı 3. Sezona damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #YeniBirKarar etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

60. Bölümde neler yaşandı?

Ahmet, Sevgi Teyze'den Ömer'in oğlu olduğunu öğrendi. Şikayetini geri çekmek zorunda kaldı. Sarp ve Berk okulun yeni belalı ikilisi oldu. Babasının kasasındaki paraları alıp Ömer'e veren Leyla, Tolga'nın başına büyük dert açtı. Kardeşini korumak için babası ile tartışan Tolga, babasının öfkesi yüzünden fena yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tolga'ya Ömer kan verdi. Sokaklarda yatıp kalkan Akif'e Suzan acıyıp yardım etti. Aybike ile Berk son olaylardan sonra ayrıldı. Sarp, Ömer'in çalıştığı yere gidip olay çıkarttı.

Ahmet, karısının aklına uyup, annesinin evi Ömer'e vermesini engellemek için plan yaptı. Her gün verdikleri ilaçla Sevgi Teyze'nin aklını bulandırıp akli dengesi yerinde değil raporu almaya çalışacaklardı. Ama bu plana Sevgi Teyze kulak misafiri oldu.

Orhan ile Şengül'ün birlikte bebeğin doktor kontrolüne gittiğini öğrenen Gönül, olay çıkartıp Orhan'a boşanmak istediğini söyledi. Nebahat, Suzan'ın çalıştığı kulübü satın aldı ve patronu oldu. Süsen Ömer'e misilleme yapıp Sarp ile balık ekmek yemeğe gitti. Her şeyi bırakıp giden Sevgi Teyze ise Ömerlere sığındı.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi saat 20.00'de atv'de!

Kardeşlerim 61. Bölüm Fragmanı için tıklayın.